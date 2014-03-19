Донецькій області федералізація не потрібна - Тарута



Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Донецької обласної держадміністрації Сергій Тарута сьогодні на зустрічі з делегацією Послів Особливого Призначення - високих представників країн-членів Європейського Союзу за програмою Східного партнерства - Петра Мареша (Чеська Республіка), Сержа Смешова (Франція) і Вайдотаса Верба (Литва).

«Нам потрібна децентралізація. Тобто, область повинна отримати більше прав, керівництво області має погоджувати всі кандидатури, що призначаються в держорганах, які розташовані в регіоні, більше має бути фінансової самостійності».

При цьому він додав: «А федералізація - це додаткове створення ще міністрів, урядів, чиновників, від яких і так страждає народ. Потрібно зробити чиновників якомога менше. Потрібно, щоб наше населення якомога рідше зустрічалося з ними в кабінеті... Тому нам тут федералізація не потрібна».

Тарута ще раз підкреслив, що « а повноважень регіону потрібно більше, безумовно, це об`єктивна необхідність, і це стосується не тільки Донецького, а й усіх регіонів».