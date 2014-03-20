Екс-міністр оборони вважає, що українські військові не зобов'язані тікати з Криму

Позафракційний народний депутат, колишній голова Міністерства Оборони України Олександр Кузьмук наполягає на тому, що українські війська з Криму мають виводитися поступово після підготовки відповідних баз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кузьмук сказав у коментарі журналістам.

Він нагадав, що було ухвалене рішення про виведення українських військ з території Криму.

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“Українські війська мають виходити з Криму достойно. Вони виконали свій обов`язок. Вони 23 роки обороняли Крим і кримчан”, - сказав депутат.

Кузьмук наголосив, що тепер їм необхідно створити відповідні умови на континентальній території України, побудувати житло, облаштувати військові містечка, бази, склади й арсенали.

“І вивести. Це непросто. Це 14 тисяч лише військовослужбовців. Це члени родин, це тисячі одиниць техніки, це десятки тисяч тонн майна, боєприпасів і так далі. Тому виведення має бути цивілізоване”, - зазначив депутат.

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Водночас він нагадав, що Чорноморському флоту РФ давалося спочатку 20 років — до 17-го року на виведення, а потім — до 42-го року”.

“Вибачаюся, чисельність українських військ і Чорноморського флоту однакові. Тому моя країна не має звідти тікати і не має поспішати. Вона має створити умови”, - сказав Кузьмук.