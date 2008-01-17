Коаліція не погодиться створити Національну гвардію особисто для Ющенка?

Голова Комітету Верховної Ради з питань безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО сумнівається, що ВР підтримає створення Національної гвардії, яка буде підпорядкована особисто Президенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

Він зауважив, що в комітеті вчора відбулося обговорення цього законопроекту за участю заступника глави секретаріату Ігоря ПУКШИНА і командувача Внутрішніми військами МВС Олександра КІХТЕНКА

“Позиція членів комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради практично одностайна, що цей законопроект не достатньо опрацьований і містить в собі спірні положення, які суперечать Конституції України, і не відповідає світовому досвіду створення і діяльності силових структур, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він повідомив, що стурбованість членів комітету викликало спірне положення законопроекту про те, що Національна гвардія - це військове формування з правоохоронними функціями.

На його думку, є небезпечним поєднання військового компоненту (в Нацгвардії передбачається мати авіаційні частини, частини спеціального призначення тощо) з правом обмежувати права і свободи громадян – затримувати, заарештовувати, застосовувати зброю.

Він додав, що Національну гвардію передбачається створити на базі Внутрішніх військ МВС, але водночас вивести з підпорядкування міністра внутрішніх справ.

А.ГРИЦЕНКО наголосив, що в європейських державах такі силові структури підпорядковуються МВС, Міноборони, Мін’юсту, але в жодній країні не підпорядковується безпосередньо Президентові. Крім того, законопроект не передбачає ефективних механізмів контролю за цією силовою структурою з боку парламенту.

На його думку, на нинішньому етапі більш важливим є законодавче врегулювання питання щодо підпорядкування Внутрішніх військ і забезпечення їх ефективної діяльності, замість створення нової силової структури.

А.ГРИЦЕНКО висловив сумнів, що законопроект буде підтриманий комітетом і парламентом в цілому, і скоріше буде направлений на додаткове доопрацювання Президентові. Також він додав, що в наступну середу комітет повернеться до розгляду цього законопроекту.