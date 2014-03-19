У Севастополі викрали командувача ВМС України Гайдука

Як повідомляє ТСН з посиланням на представника "самооборони" Криму, "їм тепер займатимуться спецслужби".

Водночас, один з севастопольських сайтів повідомив, що Гайдука виявили в одному з приміщень на території штабу і нібито вивезли співробітники ФСБ.

В Міноборони України підтвердили факт виведення командувача ВМС Сергія Гайдука зі штабу ВМС у Севастополі групою осіб.

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"Ми підтверджуємо, що його вивели зі штабу ВМС, зараз з'ясовуємо подробиці", - повідомили у прес-службі відомства.

Зокрема, Міноборони України уточнює інформацію про те, що Гайдука в наручниках зі штабу вивели співробітники Головного розвідуправління ЗС Росії. "Де він зараз знаходиться, ми не знаємо", - додали у прес-службі.

Як повідомлялося раніше, сьогодні у Севастополі захопили Штаб ВМС України. Частина українських офіцерів покинули захоплений штаб.