У Ющенка не знають про плани Тимошенко відвідати Москву з візитом

У Секретаріаті Президента України відсутня інформація про плани прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО здійснити робочий візит до Москви 23 січня цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за словами заступника глави Секретаріату Президента Олександра ЧАЛОГО, водночас пріоритетом глави держави Віктора ЮЩЕНКА на російському напрямку є проведення найближчим часом другого засідання Українсько-російської міждержавної комісії під головуванням президентів.

«Згідно з п. 6 регламенту Комісії, засідання проводяться почергово в Російській Федерації та в Україні. Друге засідання відбудеться в Москві. У цьому контексті робоча зустріч голів урядів України та Росії доцільна в рамках другого засідання комісії», – сказав О.ЧАЛИЙ.

Дата другого засідання погоджена за дипломатичними каналами – 12 лютого цього року.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Посольства РФ в Україні, з метою підготовки другого засідання Російсько-Української міждержавної комісії на чолі з президентами двох країн голова уряду Російської Федерації Віктор ЗУБКОВ готовий прийняти в Москві 23 січня прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.