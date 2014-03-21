Десантний корабель ВМС України готується відбивати штурм російських військових
10:35, 21 березня 2014Політика
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Великий десантний корабель ВМС України «Костянтин Ольшанський», який перебуває в Донузлаві, готується відбивати штурм російських військових.
ВДК готується відбити штурм
Про це УНІАН повідомив начальник кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.
Він зазначив, що корабель перебуває «біля причальної стінки».
«Готові до штурму. На кораблі прапор України», - повідомив Селезньов.
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Як повідомляв УНІАН, 6 березня вночі російський флот затопив свій списаний великий протичовновий корабель «Очаків», заблокувавши вихід українських кораблів і суден з озера Донузлав. Наступного дня російські військові затопили в цьому ж місці ще один свій списаний корабель.
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