У лікарнях Києва залишаються 126 учасників акцій

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров'я КМДА.

За минулу добу лікарі «швидкої» надали медичну допомогу 21 людини, з них 13 учасників акцій протесту - госпіталізовані.Читайте такожКількість загиблих під час масових акцій протесту зросла до 102 осіб

Серед причин госпіталізації - закриті черепно-мозкові травми, загострення хронічних хвороб, травм різного характеру, йдеться в повідомленні.

В цілому за період з 18 лютого, згідно оперативної інформації, до лікарів «швидкої» за медичною допомогою звернулися 1 тис. 440 учасників масових заходів у центрі столиці.

Інформацію про стан госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії 15-03.