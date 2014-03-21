Коновалюк закликав Турчинова і Яценюка вирішити питання з українськими солдатами в Криму

Керівник Центру антикризових програм Валерій Коновалюк переконаний, що політики та чиновники Міністерства оборони поводять себе неоперативно та безвідповідально по відношенню до військовослужбовців в Криму, які залишаються вірними присязі народу України, тому він вже підготував звернення до в. о. Президента України, голови ВР Олександра Турчинова та прем’єр-міністра Арсенія Яценюка з пропозицією негайно вжити невідкладних заходів щодо вирішення питання з військовослужбовцями в Криму.

Про це він сказав сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

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Він розповів, що днями разом з Уповноваженим ВР з прав людини (1998-2012 рр.) Ніною Карпачовою перебував у Криму, аби на власні очі побачити ситуацію з військовими частинами та військовослужбовцями. За його словами, запасів питної води та продовольства на захоплених українських кораблях вистачить лише на чотири дні, а деякі кораблі вже переходять під контроль флоту РФ. “Тому тут, як мені видається, трагедія у тому, що дії нинішніх чиновників Міноборони, багатьох політиків є абсолютно неоперативними, безвідповідальними і залишати військовослужбовців, яких у Криму перебуває від 12 до 14 тисяч військовослужбовців, в нинішніх умовах просто не можна... Потрібно було просто сісти на потяг - і міністру оборони, і першому віце-прем’єру, і приїхати в Крим, привезти з собою відповідальних посадових осіб – офіцерів, побувати у військових частинах, подивитись, у якому стані наші військовослужбовці, який психологічний тиск чиниться на них і дати людям чіткий сигнал, що їм робити далі. Цього не відбулось... Тому ми, разом з Ніною Карпачовою, підготували звернення до голови ВР і прем'єр-міністра України з вимогою негайних оперативних дій”, - повідомив Коновалюк.

Зокрема, за словами Коновалюка, у зверненні йдеться про те, що у зв'язку з критичною ситуацією в Криму, яка може перерости в повномасштабні бойові дії з непередбачуваними наслідками і загрожує життю військових, громадян та територіальній цілісності держави, пропонується негайно розглянути і прийняти низку невідкладних заходів, які сприятимуть нормалізації ситуації та мирному урегулюванню конфлікту. Зокрема, на думку Коновалюка та Карпачової, яку викладено у зверненні, необхідно створити спеціальну Міжурядову комісію для вирішення питань з розблокування військових частин і кораблів ВМС України на території Криму та недопущенню провокацій під час виведення військових підрозділів.

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“Також пропонується організувати негайне виведення військових частин та підрозділів з місць дислокації в Криму при обов'язковому збереженні бойових знамен, озброєння та документації. Прирівняти всіх виведених з Криму військовослужбовців у правах до учасників бойових дій з розповсюдженням на них відповідних пільг. Встановити у 2014 навчальному році пільги при прийомі в навчальні заклади України всіх рівнів акредитації для дітей військовослужбовців, родини яких покинули Крим”, - розповів Коновалюк.

Також у зверненні йдеться про те, що необхідно узгодити умови для завершення навчання курсантами Академії військово-морських сил імені Нахімова. В той же час пропонується надати для тимчасового проживання родинам військовослужбовців санаторії і будинки відпочинку, які є у розпорядженні Федерації профспілок України. Ще одним пунктом, який пропонується у зверненні є створення Міжнародного фонду для забезпечення житлом родин військовослужбовців, виведених з території тимчасово окупованого Криму, а для фінансування Фонду залучити країни-гаранти Будапештського меморандуму 1994 року. На думку ініціаторів звернення, потрібно внести зміни до державного бюджету з метою створення спеціального фонду для фінансування цих витрат і реформування ЗСУ.

У зверненні наголошується на необхідності притягнення до відповідальності всіх осіб, які причетні до розпаду української армії, корупції та зловживань, які призвели до втрати боєздатності та погіршення соціальних умов військовослужбовців та членів їхніх родин.

Під час прес-конференції Коновалюк також подякував всім військовим, які опинились у складній ситуації, але лишились вірними присязі.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2014 року Рада федерації Росії одноголосно прийняла пропозицію президента РФ Володимира Путіна про введення військ до України.

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Після окупації російськими військовими Криму нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі Путін і нелегітимні керівники кримської влади й Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів.

20 березня Держдума РФ ухвалила рішення про анексію Криму.

Сьогодні, 21 березня, Рада Федерації Росії одностайно схвалила закон про анексію Криму.