Аваков: Затримано голову правління НАК "Нафтогаз України"

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

"Тільки за трьома з розслідуваних Слідчим управлінням МВС епізодами дій злочинної групи, сума збитків державі оцінюється приблизно в 4 мільярди доларів США. І це далеко не повний перелік сумнівних схем і операцій, що потрапили під увагу наших слідчих", - пише міністр.

Аваков передбачає, що нинішнє розслідування призведе до ще більш колосальних цифр завданих збитків і безлічі відомих персоналій, які мають до цього відношення, як у минулому, так і в нинішньому політикумі.

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"Мною прийнято рішення про розширення слідчо-оперативної групи, яка працює в цьому напрямку. Я попереджаю політиків про невтручання в розслідування. Попереджаю, що буду жорстко, в тому числі публічно, реагувати на будь-які спроби чинити тиск на слідство", - попереджає Аваков.

Міністр підсумував, що дане розслідування важливо не тільки заради відновлення справедливості і повернення викраденого, але і як щеплення від корупції для нової влади.