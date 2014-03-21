Яценюк: Україна судитиметься з Росією через майно у Криму

"Зараз триває серйозна дискусія з приводу того, яка фінансова відповідальність Росії за події, що відбулись в Криму. Російська Федерація із застосуванням зброї, вчинила озброєне пограбування України і в тому числі націоналізувала десятки об’єктів державної власності України. Мова іде не про мільярди, а про сотні мільярдів доларів. У міжнародних судах Росія в найкоротші терміни отримає відповідні позови від української держави. За пограбування треба буде платити", - йдеться на сторінці Арсеній Яценюка у Facebook.Читайте такожУкраїна оцінює шкоду від російської окупації в сотні мільярдів доларів

Яценюк зазначив, що РФ буде застосовувати всі заходи для знищення України як держави - політичні, дипломатичні, економічні, військові. Але, як стверджує Яценюк, уряд має план на кожний сценарій Росії.

"Ми усвідомлюємо, що Росія фактично оголосила боротьбу з українською незалежністю. І ми приймаємо цей виклик. Ми як українські громадяни і ми як українська держава, яка зробила перший надзвичайно серйозний крок до набуття повноправного членства України в ЄС", - написав Яценюк на сторінці у соцмережі.