Росія використовує енергоносії як нову ядерну зброю - Яценюк

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Яценюк заявив журналістам після підписання політичної частини Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом на саміті ЄС за участю 28 лідерів країн-членів.

"Ми маємо ще раз поглянути на енергетичну незалежність, на енергетичну безпеку. ЄС має говорити одним спільним голосом у цих питаннях. Росія порушує усі домовленості, підвищуючи ціни на газ. У такий спосіб Росія карає Україну за її європейський вибір. Треба не дати Росії шансу використовувати енергоносії в якості нової ядерної зброї", - сказав Яценюк.

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"Найкращим шляхом стримання Росії є ще раз поглянути на енергетичну безпеку, щоб було зменшення залежності від неї. Щоб вона, продаючи нафту та газ і отримуючи за них євро та долари, не купувала за ці гроші танки, бронетранспортери тощо", - додав український прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, з квітня російський Газпром скасовує знижку на газ для України, яка діяла з першого січня 2014 року за попередньої влади в Україні.