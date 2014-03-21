Над штабом центру військ берегової оборони в Сімферополі разом з українським піднято російський прапор

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук, посилаючись на оперативні дані групи «Інформаційний опір».

За його інформацією, війська берегової оборони ВМС України готуються до передислокації на материк. “На даний момент з усіх частин і підрозділів ВБО залишаються вірними присязі на вірність народу України близько 450 осіб (з них близько 200 - з 36-ї бригади)”, - написав Тимчук.Читайте такожКомандир "Черкас" розповів, як українські кораблі здавалися в Донузлаві

Виводити на материк вірні Україну війська буде заступник командуючого ВМС України з берегової оборони - начальник управління військ берегової оборони генерал-майор Ігор Воронченко.

Водночас, відзначає Тимчук, у Міноборони України продовжують заявляти про те, що наказу на виведення військ з Криму не було, і (цитата) "українські військові в Криму мають залишитися там настільки довго, наскільки це буде доцільним для того, щоб дати можливість керівництву країни вичерпати усі дипломатичні і мирні засоби для вирішення конфлікту".

“Ми, група «Інформаційний опір», закликаємо військово-політичне і військове керівництво України нарешті тверезо поглянути на речі і повернутися у реальний світ. І замість необґрунтованих фантазій зайнятися, нарешті, вирішенням конкретної надактуальної проблеми - виведенням наших хлопців з Криму. Вважаємо подальші політичні спекуляції навколо наших військових в Криму їх зрадою”, - написав Тимчук.Читайте такожАксьонов запропонував військовослужбовцям у Криму перейти на бік РК

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 березня, заступник міністра оборони України Леонід Поляков заявив, що українські військові підрозділи перебуватимуть на території Криму доти, поки це буде доцільно, і доти, поки українська влада, використавши усі можливі політичні і дипломатичні важелі для врегулювання ситуації, не ухвалить відповідного рішення.