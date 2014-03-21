Тимошенко скаржиться, що проти неї йде кампанія з першого дня її виходу з в’язниці

Про це вона сказала в програмі «Шустер лайф» на Першому Національному.

«Я твердо знаю, що проти мене боротьба іде з першого дня звільнення з в’язниці. Я ще кроку не встигла зробити – мене накрило такою хвилею, разом з усіма телеканалами, які належать певним особам, мене накрило таким брудом, що я досі не можу просто вирівняти спину», - наголосила Тимошенко.

Вона закликала людей бути пильними обираючи того чи іншого політика. Тимошенко зауважила, що сьогодні за багатьма політиками, політичними силами стоять олігархи, причому деякі з олігархів спонсорують одразу політиків з різних політичних спектрів – й лівих, й правих.

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«Вони фінансують політику, а політика дає їм монопольну можливість знімати з людей тіньові податки», - сказала вона, повторивши, що має намір боротися з олігархами, щоб вони залишались виключно бізнесменами і не впливала на політику.

«Я вже в друге сиджу у в’язниці за те, що я намагаюсь зруйнувати ці моделі. Ми ще стояли на помаранчевому майдані, ми ще говорили про світле майбутнє, а за сценою вже сиділо коло осіб, так званий стіл, які практично все спланували, ми вже з Майдану винесли президента не нашого, а нещодавно… Ющенко пішов з держдачі, різниця в чому – я при Януковичі сиділа у в’язниці, а Ющенко на держдачі», - зауважила вона.

Відповідаючи на питання про те, що її не дуже тепло зустріли на другому Майдані, Тимошенко зауважила, що потрібно зрозуміти настрої людей, які були змушені вдруге, ціною власного життя, змінювати країну. «Вони більше не хочуть бачити поразок», - наголосила Тимошенко.