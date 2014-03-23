Рішення про виведення деяких військових частин з Криму буде прийнято найближчим часом - Тенюх

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам напередодні засідання уряду в.о. міністра оборони України Ігор Тенюх.

«Було проведено засідання, були прийняті рішення про виведення деяких частин, у тому числі сімей. Найближчим часом будуть прийняті рішення», - сказав Тенюх.Читайте такожТенюх заперечує, що військові у Криму незадоволені і називає скарги "провокаціями"

Він підтвердив, що захоплення кораблів ВМС України справді було. «У Криму здійснено захоплення кораблів, незважаючи на те, що всім командирам було дано наказ використовувати зброю. Але командири цю зброю не застосовували, щоб не допустити кровопролиття», - сказав в.о. міністра.

Тенюх також попросив не ретранслювати недійсну інформацію про те, що озброєння на українських кораблях відсутнє. «Я прошу вас не робити заяв про те, що немає на кораблях продуктів, що «Ольшанський» (великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський" - УНІАН) озброєний палицями. Це цілковита нісенітниця і не відповідає реаліям. «Ольшанський» має повне озброєння, і моряки мають на руках стрілецьку зброю», - наголосив Тенюх.