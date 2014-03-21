На Донузлаві російські кулеметники з берега блокують українські кораблі

Про це пише на своїй сторінці у Facebook начальник кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.

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"На всіх кораблях 5-ї бригади надводних кораблів піднято прапори України і ВМС України, особовий склад вірний присязі на вірність народу України.

Джерела не підтверджують спроби прориву українських військових кораблів через барикаду на виході збухти Донузлав у зв'язку з неможливістю реалізації цього завдання", - повідомив Селезньов.

За його інформацією, з берега українські військові кораблі блокуються російськими військовослужбовцями.

"На березі розгорнуто три кулеметні точки. На причальній стінці перебувають озброєні солдати РФ", - написав Селезньов.

За його даними, наразі біля причальної стінки перебувають "корвет "Вінниця", катер "Генічеськ" і "Херсон". Поруч дислокуються тральщик "Чернігів" та МДК "Кіровоград". На рейді бухти БДК "Ольшанський" і тральщик "Черкаси" .

"Джерела підтверджують своє звернення до вищого військового керівництва України із закликом до якнайшвидшого розв'язання ситуації, що склалася. Чекають відповідних вказівок від керівництва щодо подальшої діяльності", - пише Селезньов.