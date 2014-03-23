Українські десантники повертаються з Криму до постійного місця дислокації

Згідно з повідомленням, у лютому цього року десантники прибули в розташування 36-ї окремої бригади берегової оборони Військово-Морських сил Збройних Сил України в смт Перевальне для участі у планових спільних навчаннях з військами берегової оборони.

«Наразі визначені особовим складом завдання виконано і вони повертаються до місця постійної дислокації», - процитувала прес-служба заступника командира 36-ї окремої бригади берегової оборони з роботи з особовим складом підполковника Валерія Бойка.Читайте такожКомандир частини в Перевальному не віддавав наказу здатися окупантам

"Під час подій на території Криму десантники «стали активними учасниками оборони військового містечка, продемонструвавши зразкову мужність, витримку і патріотизм», - зазначили в МОУ.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2014 Рада федерації Росії одноголосно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому з 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків блокували і захоплювали військові, прикордонні і державні об'єкти в Криму.

2 березня невідомі озброєні люди заблокували 36-ту окрему бригаду берегової оборони Військово-Морських сил Збройних Сил України, яка базується поблизу смт Перевальне в Криму.Читайте такожРішення про виведення деяких військових частин з Криму буде прийнято найближчим часом - Тенюх

Військовослужбовці 36-ї окремої бригади берегової оборони протягом трьох тижнів не припиняли опір російським військовим.