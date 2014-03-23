У Криму російські окупанти захопили вже трьох командирів українських військових частин

Російські окупанти захопили трьох командирів українських військових частин у Криму: командира військової частини А4398 (м. Севастополь) капітана 2 рангу Дем'яненка В.М., заступника командувача Військово-морських сил ЗСУ з берегової оборони - начальника Управління військ берегової оборони генерал-майора Ігоря Воронченка та командира військової частини у Бельбеку Юлій Мамчур.

Нагадаємо, Юлія Мамчура було захоплено 22 березня російським спецназом, заарештовано та доставлений до військової тюрми у Севастополі.

Ігор Воронченко вже близько доби не виходить на зв'язок: напередодні об 11.00 він виїхав із Сімферополя у супроводі кількох людей у невідомому напрямку.

Сьогодні був незаконно затриманий командир військової частини Дем'яненко.