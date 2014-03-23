У Криму російські окупанти незаконно затримали капітана 2 рангу Дем'яненка

"Сьогодні, 23 березня 2014 р, в Криму окупантами був незаконно затриманий командир військової частини А4398 (м. Севастополь) капітан 2 рангу Дем'яненко В.М. Факт затримання зафіксовано. Особи, які здійснювали захоплення українського офіцера, та їх належність, встановлені", - пише керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук в Facebook.

Командування структур Міноборони, у складі яких знаходиться в\ч А4398, вимагає негайно звільнити капітана 2 рангу Дем'яненко, інформує Тимчук.Читайте такожВійськові спростовують інформацію про звільнення Командира військової частини в Бельбеку Мамчура

"Як повідомили групі "Інформаційне Опір" в управлінні даних структур, у разі невиконання цієї вимоги буде застосований увесь комплекс заходів по звільненню даного офіцера та звільнення інших військовослужбовців Збройних Сил України, які викрадені російськими військовослужбовцями і незаконними збройними формуваннями АРК", - йдеться в повідомленні.

Командування даних структур Міноборонитакож висловлює здивування з приводу виконання заяв вищого керівництва Російської Федерації, у першу чергу президента РФ Володимира Путіна і Міністра оборони генерала армії Шойгу, щодо якихось гарантій безпеки особового складу Збройних Сил України та членам їх сімей в Автономній республіці Крим". Оскільки ці обіцянки в реальності виявляються брехнею.