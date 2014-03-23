Юлій Мамчур заарештований і перебуває у військової тюрмі в Севастополі - ЗМІ

Про це журналістам ABC News заявила дружина Мамчура, повідомляє «Українська правда».

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За її словами, Мамчур зателефонував їй та повідомив, що заарештований та що його доправляють до військової тюрми у Севастополі.

Після цього телефонний зв’язок з ним перервався.

Разом з тим, підлеглі Мамчура у в/ч в Бельбеку заявили, що не залишать захоплену російськими військами базу, доки Мамчур не повернеться.

Як відомо, 22 березня відбувся штурм авіабази у Бельбеку, на територію військової частини прорвалися представники «самооборони Криму». Ворота в частину були проламані за допомогою БТРа. Джерела стверджують, що під час штурму було чути постріли, у штурмі було задіяно не менше 6 одиниць БТР-80.

Пізніше стало відомо, що командира військової частини Мамчура викрали російські військові.