У Криму викрадено заступника командувача ВМС України з берегової оборони - ЗМІ
У Криму викрадено заступника командувача Військово-морських сил Збройних сил України з берегової оборони - начальника Управління військ берегової оборони генерал-майора Ігоря Воронченка.
Як повідомляє «Українська правда», за даними «5 каналу», Воронченко вже близько доби не виходить на зв'язок: напередодні об 11.00 він виїхав із Сімферополя у супроводі кількох людей у невідомому напрямку.
Читайте такожТурчинов вимагає від російської сторони звільнити Мамчура та припинити провокації
"Припускають, що він може бути викрадений російськими окупантами", - наголошується у повідомленні.
Разом з тим, група "Інформаційний опір", що Воронченко "заарештований" й утримується під вартою в Севастополі.
За попередньою інформацією, це може бути комендатура Чорноморського флоту РФ або СІЗО.
Генерал-майор Воронченко, по суті, взяв під контроль усі українські війська у Криму, які залишаються вірними української присязі, він же готував їх для вибуття на материк.