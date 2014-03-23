У Криму викрадено заступника командувача ВМС України з берегової оборони - ЗМІ

Як повідомляє «Українська правда», за даними «5 каналу», Воронченко вже близько доби не виходить на зв'язок: напередодні об 11.00 він виїхав із Сімферополя у супроводі кількох людей у невідомому напрямку.

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"Припускають, що він може бути викрадений російськими окупантами", - наголошується у повідомленні.

Разом з тим, група "Інформаційний опір", що Воронченко "заарештований" й утримується під вартою в Севастополі.

За попередньою інформацією, це може бути комендатура Чорноморського флоту РФ або СІЗО.

Генерал-майор Воронченко, по суті, взяв під контроль усі українські війська у Криму, які залишаються вірними української присязі, він же готував їх для вибуття на материк.