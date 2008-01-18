Черномирдін: Росія може переглянути відносини з Україною

Посол Росії в Києві Віктор Черномирдін заявив, що Москва може переглянути свої відносини з Україною у разі її вступу до НАТО.

Черномирдін додав, що, на його думку, рішення про те вступати чи ні Україні в НАТО повинні прийняти громадяни країни на референдумі.

Сьогодні глава МЗС України Володимир Огризко прибуває в штаб-квартиру Північноатлантичного союзу в Брюсселі, щоб офіційно вручити заяву про приєднання Києва до плану дій по вступу в НАТО.

Радіо Свобода