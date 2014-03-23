Завтра глава МВС Росії має намір представити нового очільника міліції Криму - джерело
21:22, 23 березня 2014Політика
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В понедельник министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев намерен прибыть в Крым с целью представить нового руководителя крымской милиции.
Завтра глава МВС Росії має намір представити нового керівника міліції Криму - джерело
Об этом УНИАН сообщил информированный источник.
«По имеющейся информации, завтра в Крым должен прибыть Колокольцев, или руководитель Следственного комитета РФ для представления руководителя крымской милиции», - сказал собеседник агентства.Читайте такожУ Криму російські окупанти захопили вже трьох командирів українських військових частин
При этом источник отметил, что личному составу милиции Крыма порекомендовали в связи с отсутствием форменной одежды, которая бы соответствовала униформе российской полиции, появиться на представление в черных костюмах, в том числе и женщинам.
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