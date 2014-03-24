Автомайдан навідався до Яценюка

Як повідомляє 5 канал, біля маєтку у с.Нові Петрівці автомайданівців зустріла дружина прем’єра і запросила їх на подвір’я.

Активісти приїхали нагадати, що більшість вимог майдану досі не виконано, і що вони хотіли б вже невдовзі побачити, як у країні розпочнеться люстрація, боротьба з корупцією, а винні у загибелі активістів Євромайдану – потраплятимуть за ґрати. Також вимагали закрити кордон із Росією.

"Винні – досі не покарані. Звісно, пройшов лише місяць, але ті судді, ті даішники, які нас зупиняли, які відбирали права – вони досі добре почуваються і при посаді, і при владі", - заявив активіст Автомайдану Олександр Кравцов.

"Щоб влада була підконтрольна, щоб вони відчували, що не зможуть безкарно якісь свої справи проворачувати", - додав ще один активіст Вадим Савун.

Дружина Арсенія Яценюка Тереза спокійно відреагувала напояву "гостей"

"Це абсолютно адекватно для будь-якої країни розвиненої, європейської. Тому громадянське суспільство завжди повинно допомагати і контролювати владу",- зазначила Тереза Яценюк.