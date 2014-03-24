Кличко вимагає участі Кравчука та Кучми у засіданні РНБО щодо Криму

Як передає кореспондент УНІАН, під час Погоджувальної ради Кличко зазначив, що таке засідання має відбутися також за участі голів фракцій та груп, які увійшли до коаліції, військових фахівців та фахівців у сфері безпеки.

Також Кличко наголосив на важливості створення гуманітарного коридору для забезпечення виведення із Криму людей.

“Механізми цього ми повинні обговорити на засіданні РНБО”, - сказав депутат.

Він наголосив, що необхідно допомогти людям, зокрема із житлом.

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На думку Кличка, в Україні може статися гуманітарна катастрофа, якщо не вирішити усі необхідні питання, які стосуються переселенців з Криму.

“Ми вимагаємо від уряду негайно, протягом однієї доби, представити план дій щодо облаштування життя і побуту тих, хто покинув півострів. А також механізм взаємодії з державою громадян України, які на сьогоднішній день не можуть виїхати з Криму”, - сказав Кличко.

Своєю чергою в.о. президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов зазначив, що влада вже почала вирішувати питання, а відповідне засідання РНБО вже відбулося.

Проте він не виключив можливості проведення засідання РНБО у розширеному складі за необхідності вже сьогодні.