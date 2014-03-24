5 тисяч кримських татар залишили окупований російськими військами Крим - Джемілєв

Про це народний депутат України Мустафа Джемілєв повідомив на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, йдеться про жінок і дітей, яких чоловіки вивозять у безпечне місце, а самі повертаються до Криму.Читайте такожДжемілєв запевняє, що масового відтоку людей з території Криму не спостерігається

Він також повідомив про створення міжнародного фонду допомоги біженцям з Криму. Джемілєв переконаний, що кількість біженців залежатиме від політики української влади. Він наголосив, що кримськотатарський народ нікуди не піде зі своєї землі.

Довідка УНІАН. Загалом в Криму проживає близько 300 тис. кримських татар.