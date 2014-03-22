Татари не підуть з Криму - Джемілєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції в Українському кризовому медіа-центрі повідомив екс-голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Він зазначив, що відповідно до повідомлення представника Верховного комісаріату ООН з прав біженців в Україні, з 9 по 17 березня, на проході через кордон з Криму до Херсонської області, було зареєстровано близько 1000 осіб і переважна більшість з них - кримські татари.

”Спостерігається те, що ті кримські татари, котрі переходять кордон - це переважно діти, жінки та люди похилого віку. Така тенденція, що люди відправляють менш захищених своїх рідних, а чоловіки там лишаються. Такої тенденції, щоб бігти з Криму немає. Я дуже сподіваюсь, що цього не буде. Ми не для того півстоліття боролись за повернення на свою батьківщину, щоб потім звідти йти”,- наголосив він.