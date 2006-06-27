Як поїхати на матч Україна-Італія

Федерація футболу України приймає замовлення від вболівальників на квитки на чвертьфінальний матч Італія – Україна, що проходитиме 30 червня 2006 року у Гамбурзі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ФФУ, для власників ваучерів, які заздалегідь потурбувалися про перепустки на чвертьфінал за участю української збірної, у Гамбургу працюватиме пункт ФІФА Team Ticket Point. Там обмінюватимуть умовні квитки на квитки, за якими можна потрапити на стадіон у Гамбургу, аби переглянути матч.

Повідомляється, що ціна залежить від категорії квитка. Контактні телефони у Німеччині для замовлення квитків:

+ 49 170 418 5956 (Валерій БАХУР)

+ 49 3328 440 410 (Український дім, м. Телтов).

Після отримання від представників Федерації футболу України підтвердження вашого замовлення необхідно забрати квитки в українському центрі з реалізації квитків у готелі Grand Elysee Hamburg (Rothenbaumchaussee 10, Hamburg) до 12 години 30 червня.