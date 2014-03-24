Більшість команди корабля "Ольшанський" здалася росіянам, решта чекає штурму

Про це повідомив старший мінер артилерійської мінно-торпедної бойової частини старший матрос корабля "Черкаси", що стоїть в тому ж озері, Олександр Гутник, повідомляє Українська правда.

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"Близько 14:40 до корабля Костянтин Ольшанський підійшла шлюпки і буксир РФ і з борта спустилась більшість екіпажу, вони пішли на причал", - сказав він.

"Решта будуть стояти за Україну. Це офіцери і кілька мотористів", - додав Гутник.

"Але цього замало для відбивання атак, немає швартової команди", - додав він.

Водночас, за словами капітана корабля "Костянтин Ольшанський" Дмитра Коваленка, на борту залишилися 20 людей.

За словами капітана, вони очікують на штурм, але мають намір стояти до кінця.