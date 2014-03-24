"Черкасам" вдалося відбити штурм окупантів

Вранці російські військові намагился за допомогою швидких катерів підійти до корабля та висадитись на нього, "Черкаси" маневруючи не дали їм цього зробити.

Про це Українській правді повідомив старший мінер артилерійської мінно-торпедної бойової частини старший матрос корабля Олександр Бутнік.

За його словами, українські військові також кидали у воді вибухові пакети, щоб завадити катерам наблизитися.

Коли спроба захоплення провалилася, російські командири дали наказ кораблю "Кіровоград", який здався кілька днів тому, йти на захоплення Черкас.

Також Бутнік повідомив, що в понеділок було захоплено український корабель "Генічеськ".

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Раніше Черкаси вже двічи намагався вирватися із заблокованої росіянами бухти Донузлав. Перший раз він спробував відтягнути затоплений корабель, щоб очистити собі шлях. Вдруге прорватися намагались у неділю, українські моряки майже вийшли з бухти, але російський корабель зіштовхнув їх на мілину.