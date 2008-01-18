БЮТ звинувачує Секретаріат Президента у захисті Черновецького

Фракція БЮТ звернулася з проханням до голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА дати доручення парламентському комітету з питань регламенту невідкладно розглянути проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин порушення Київською владою чинного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час ранкового пленарного засідання заявив народний депутат, член фракції БЮТ Володимир БОНДАРЕНКО.

За його словами, відповідний проект постанови вже досить давно був зареєстрований у ВР, однак, регламентний комітет штучно затягує його розгляд.

Як наголосив В.БОНДАРЕНКО, на сьогоднішній день деякі представники Секретаріату Президента і ВР роблять все, аби це питання взагалі не розглядалося.

«Фракція вимагає, щоб громадянам було надано право визначитися зі своїм вибором відносно київської влади», - сказав він.

Народний депутат також наголосив, що розглянути це питання в цілому в сесійній залі можна було б наступної п’ятниці, 25 січня.