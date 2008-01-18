БЮТ звинувачує Секретаріат Президента у захисті Черновецького
Бондаренко звернувся з проханням до Яценюка
Фракція БЮТ звернулася з проханням до голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА дати доручення парламентському комітету з питань регламенту невідкладно розглянути проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин порушення Київською владою чинного законодавства.
|Володимир Бондаренко
За його словами, відповідний проект постанови вже досить давно був зареєстрований у ВР, однак, регламентний комітет штучно затягує його розгляд.
Як наголосив В.БОНДАРЕНКО, на сьогоднішній день деякі представники Секретаріату Президента і ВР роблять все, аби це питання взагалі не розглядалося.
«Фракція вимагає, щоб громадянам було надано право визначитися зі своїм вибором відносно київської влади», - сказав він.
Народний депутат також наголосив, що розглянути це питання в цілому в сесійній залі можна було б наступної п’ятниці, 25 січня.