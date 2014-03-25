Понад 6,5 тис. військовослужбовців з родинами бажають евакуюватися із Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. міністра оборони України Ігор Тенюх повідомив під час виступу у Верховній Раді.

За словами Тенюха, всього в Криму та Севастополі станом на початок російської військової агресії перебувало 18 тис. 800 українських військовослужбовців, з них представників Військово-морських сил - 11 тис. 900, Повітряних сил - 2900.

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“Понад 6,5 тис. військовослужбовців та членів їхніх сімей (військовослужбовців – 4 тис. 300, членів сімей – 2 тис. 200) бажають продовжити службу у Збройних силах України і бути евакуйованими з Автономної Республіки Крим”, - сказав в.о. міністра оборони.