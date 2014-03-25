Понад 6,5 тис. військовослужбовців з родинами бажають евакуюватися із Криму
10:44, 25 березня 2014Політика
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Понад 6,5 тис. військовослужбовців та членів їхніх родин бажають евакуюватися із Криму.
Війська заявляють про бажання евакуюватися
Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. міністра оборони України Ігор Тенюх повідомив під час виступу у Верховній Раді.
За словами Тенюха, всього в Криму та Севастополі станом на початок російської військової агресії перебувало 18 тис. 800 українських військовослужбовців, з них представників Військово-морських сил - 11 тис. 900, Повітряних сил - 2900.
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“Понад 6,5 тис. військовослужбовців та членів їхніх сімей (військовослужбовців – 4 тис. 300, членів сімей – 2 тис. 200) бажають продовжити службу у Збройних силах України і бути евакуйованими з Автономної Республіки Крим”, - сказав в.о. міністра оборони.
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