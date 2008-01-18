Яценюк повів «диких людей» на нараду

У пленарному засіданні парламенту оголошено перерву для наради голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА з керівниками фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, А.ЯЦЕНЮК повідомив, що на цій нараді «проведемо правовий лікбез».

Він також запитав у депутатів від опозиції, чи не пов`язане блокування трибуни ВР фракціями Партії регіонів і КПУ з наміром створити Тимчасову слідчу комісію ВР з розслідування обставин щодо фактів порушення Конституції та законів України міським головою Харкова Михайлом ДОБКІНИМ і секретарем Харківської міської ради Геннадієм КЕРНЕСОМ в системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин при виконання ними службових обов’язків.

У відповідь у сесійній залі почався галас, на що А.ЯЦЕНЮК сказав: «Що це за дикі люди такі, заспокойтеся нарешті!».

Депутати від опозиції продовжують блокувати трибуну ВР, а у президії присутні як депутати від опозиції, так і від коаліції.

А.ЯЦЕНЮК не повідомив, скільки триватиме перерва.