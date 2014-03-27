Українці зможуть їздити в Європу без віз, а з кримчанами ситуація невизначена - Фюле

Як передає корреспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив єврокомісар Штефан Фюле, відповідаючи на запитання, чи видаватимуть країни Євросоюзу шенгенські візи мешканцям півострова.

“Що стосується конкретних наслідків анексування Криму, то країни Європейського Союзу і глави держав цих країн доручили Європейській комісії підготувати юридичний аналіз різноманітних ситуацій, включаючи і цю ситуацію. Ми підготуємо такий аналіз у тісній співпраці з українськими органами влади і будемо спиратися на принцип дослуховуватись до органів влади в Україні і до всіх відповідних зацікавлених сторін в тому обсязі, наскільки це можливо”, - сказав Фюле.

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Що стосується громадян України, які отримають біометричні паспорти, то Фюле зазначив, що “як тільки ми дійдемо до цього етапу, вони зможуть їздити до Європейського Союзу без віз”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 березня, Яценюк заявив, що біометричні паспорти громадянам України почнуть видаватися вже цього року.

”Ми плануємо впродовж цього року почати видавати біометричні паспорти. І сподіваємося на те, що наші європейські партнери після остаточного введення цих рішень прискорять процес безвізового режиму між Україною і ЄС”, - сказав він.

Прем`єр підписав відповідний нормативний акт, в якому затверджується форма паспорта з біометричними даними.

Також Кабінет міністрів сьогодні затвердив законодавчі ініціативи, необхідні для переходу до другої стадії підготовки безвізового режиму з Європейським Союзом.

Зокрема, уряд схвалив законопроект про права біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, законопроект про внесення змін до деяких законів України про забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків, законопроект, який стосується соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей.

Раніше в. о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця висловлював думку, що Україна може отримати безвізовий режим із ЄС до кінця року.

«Якщо бути реалістами, ми можемо отримати безвізовий режим із ЄС до кінця року. Нам потрібно прийняти кілька законів і кілька підвідомчих актів, які передбачають введення біометричних паспортів, контроль на кордонах», - зазначав Дещиця.