ВР включила до порядку денного законопроект про запобігання фінансовій катастрофі

Верховна Рада включила до порядку денного законопроект про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні (№ 4576), а також законопроект про внесення змін до Закону “Про Державний бюджет України на 2014 рік” (№ 4575).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 239 народних депутатів з 346 зареєстрованих у сесійній залі. Представники Партії регіонів і КПУ не голосували.

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