ВР включила до порядку денного законопроект про запобігання фінансовій катастрофі
10:44, 27 березня 2014Політика
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Верховна Рада включила до порядку денного законопроект про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні (№ 4576), а також законопроект про внесення змін до Закону “Про Державний бюджет України на 2014 рік” (№ 4575).
Рада розгляне законопроект про запобігання катастрофи / 0629.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 239 народних депутатів з 346 зареєстрованих у сесійній залі.
Представники Партії регіонів і КПУ не голосували.
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