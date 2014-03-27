Пенсії суддів і прокурорів розміром понад 10 тис. грн повинні обкладатися податком - Кабмін
11:35, 27 березня 2014Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначає, що пенсії розміром понад 10 тис. грн повинні обкладатися податком.
Арсеній Яценюк хоче обкласти "елітні" пенсії податком
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні на засіданні Верховної Ради.
При цьому прем'єр не уточнив, чи йдеться про всіх таких пенсії, оскільки він говорив це в контексті пенсій колишніх суддів, прокурорів.
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Також Яценюк запропонував “привести у відповідність систему нарахування пенсій для прокурорів, суддів, працівників правоохоронної системи”.
За його словами, пенсії їм повинні нараховуватися за такою ж схемою, як і для всіх інших громадян України.
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