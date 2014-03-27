Пенсії суддів і прокурорів розміром понад 10 тис. грн повинні обкладатися податком - Кабмін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні на засіданні Верховної Ради.

При цьому прем'єр не уточнив, чи йдеться про всіх таких пенсії, оскільки він говорив це в контексті пенсій колишніх суддів, прокурорів.

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Також Яценюк запропонував “привести у відповідність систему нарахування пенсій для прокурорів, суддів, працівників правоохоронної системи”.

За його словами, пенсії їм повинні нараховуватися за такою ж схемою, як і для всіх інших громадян України.