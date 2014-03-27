85% українців - за збереження Криму у складі України - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати опитування, проведеного Центром Разумкова, були представлені сьогодні на прес-конференції.

Згідно з опитуванням, 46% респондентів вважають, що Крим має залишатися у складі України з нинішніми повноваженнями; 30% - має залишатися у складі України з розширеними повноваженнями; 9% - має залишатися у складі України з обмеженням повноважень до рівня повноважень інших областей. Байдужа дана тема 2% опитаним, а важко відповісти 7%.

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На запитання, чи дають підстави суперечності, що існують між західними і східними регіонами України, для відокремлення цих регіонів і створення своїх власних держав або входження до складу інших держав, ствердно відповіли 19% опитаних.

71% українців не вважають, що існують подібні суперечності, а 10% - важко з відповіддю.

Опитування проводився Центром Разумкова 5-10 березня. Опитано 2008 респондентів віком 18 років і старше в усіх регіонах України.