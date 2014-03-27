Україна вручила ноту Казахстану через заяви Назарбаєва

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Він повідомив, що 26 березня до МЗС був викликаний радник-посланник Посольства Республіки Казахстан в Україні Аргін Оспанов.

“Першим заступником міністра закордонних справ України Наталією Галібаренко казахстанській стороні було вручено ноту, в якій висловлено занепокоєння змістом заяви президента Республіки Казахстан щодо подій в Україні, зробленої 25 березня на брифінгу в Гаазі”, - сказав Перебийніс.

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Зокрема, було зазначено, що вони йдуть у розріз із загальноприйнятими нормами міжнародного права і позицією більшості країн світу, суперечать партнерським відносинам між двома країнами та не є прийнятними для української сторони.

Як відомо, 25 березня на брифінгу в Гаазі Нурсултан Назарбаєв сказав, що завданням для України є проведення виборів, що дозволить повернути ситуацію у правове поле. «Слід обрати законного президента, парламент і легітимний уряд. Потім на цій основі необхідно провести мирні переговори і спільно вийти із ситцуації, що склалася», - сказав він.