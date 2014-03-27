Україна вручила ноту Казахстану через заяви Назарбаєва
МЗС України вручило ноту казахстанській стороні, у якій висловлюється занепокоєння змістом заяв президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва щодо України, зроблених 25 березня на брифінгу в Гаазі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
Він повідомив, що 26 березня до МЗС був викликаний радник-посланник Посольства Республіки Казахстан в Україні Аргін Оспанов.
“Першим заступником міністра закордонних справ України Наталією Галібаренко казахстанській стороні було вручено ноту, в якій висловлено занепокоєння змістом заяви президента Республіки Казахстан щодо подій в Україні, зробленої 25 березня на брифінгу в Гаазі”, - сказав Перебийніс.
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Зокрема, було зазначено, що вони йдуть у розріз із загальноприйнятими нормами міжнародного права і позицією більшості країн світу, суперечать партнерським відносинам між двома країнами та не є прийнятними для української сторони.
Як відомо, 25 березня на брифінгу в Гаазі Нурсултан Назарбаєв сказав, що завданням для України є проведення виборів, що дозволить повернути ситуацію у правове поле. «Слід обрати законного президента, парламент і легітимний уряд. Потім на цій основі необхідно провести мирні переговори і спільно вийти із ситцуації, що склалася», - сказав він.