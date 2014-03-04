Назарбаєв запропонував обговорити ситуацію в Україні в рамках СНД і Митного союзу

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував обговорити ситуацію в Україні у рамках СНД і Митного союзу.

Як повідомляє офіційний сайт Президента Казахстану, таку ініціативу він висловив у ході зустрічі з міністром закордонних справ країни Ерланом Ідрисовим.

«Ситуація, яка складається в Україні, безпосередньо зачіпає взаємини країн у рамках СНД, і побічно стосується держав Митного союзу. Я вніс пропозицію про проведення якнайближчим часом зустрічі, де б відбувся грунтовний обмін думками і обговорення заходів з недопущення розвитку небезпечних тенденцій у поточній ситуації», - підкреслив Президент Казахстану.

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Як повідомляв УНІАН, завтра, 5 березня, у Москві відбудеться чергове засідання Вищої Євразійської економічної ради (ВЄЕР) на рівні глав держав – найвищого органу управління Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.