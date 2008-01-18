Огризко у Брюсселі передав скандальний лист
Генсек привітав міністра
Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО передав Генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ лист, підписаний керівниками Української держави, стосовно програми Плану дій щодо членства в Альянсі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, на зустрічі у Брюсселі Генсекретар НАТО пообіцяв В.ОГРИЗКУ поінформувати членів Альянсу про зазначений документ.
Привітавши В.ОГРИЗКА з призначенням на відповідальну посаду міністра закордонних справ України, Я. де Хооп СХЕФФЕР відзначив важливість активізації політичного діалогу з Україною на високому рівні.
В.ОГРИЗКО наголосив, що і Президент України, і нинішній уряд мають єдине бачення зовнішньополітичних перспектив України, а також політичну волю та необхідні механізми щодо їх реалізації.
Я. де Хооп СХЕФЕР підкреслив, що Альянс високо цінує відносини особливого партнерства з Україною, наголосивши, що союзники готові і в подальшому до активної співпраці в реалізації євроатлантичних устремлінь України.
Від імені Альянсу Генеральний секретар висловив вдячність Україні за її послідовний внесок у зміцнення євроатлантичної безпеки у контексті активної підтримки операції „Активні зусилля”, інших місій та операцій під проводом НАТО.
В.ОГРИЗКО запевнив співрозмовника у якнайшвидшому ухваленні річного Цільового плану Україна-НАТО на 2008 рік та його вчасної і неухильної імплементації. Співрозмовники також відзначили важливість інформування українського суспільства про співпрацю між Україною та НАТО.
Як повідомляв УНІАН, 15 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернулися з листом до Генерального секретаря НАТО, у якому заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства у НАТО під час наступного саміту Україна- НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року.
18 січня опозиція заблокувала трибунуВР. Рішення про блокування було ухвалене двома фракціями у зв’язку з тим, що голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК не хоче відкликати свій підпис з-під листа до Генсекретаря НАТО щодо приєднання України до Плану дій щодо членства в Альянсі.