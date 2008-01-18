Огризко у Брюсселі передав скандальний лист

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО передав Генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ лист, підписаний керівниками Української держави, стосовно програми Плану дій щодо членства в Альянсі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, на зустрічі у Брюсселі Генсекретар НАТО пообіцяв В.ОГРИЗКУ поінформувати членів Альянсу про зазначений документ.

Привітавши В.ОГРИЗКА з призначенням на відповідальну посаду міністра закордонних справ України, Я. де Хооп СХЕФФЕР відзначив важливість активізації політичного діалогу з Україною на високому рівні.

В.ОГРИЗКО наголосив, що і Президент України, і нинішній уряд мають єдине бачення зовнішньополітичних перспектив України, а також політичну волю та необхідні механізми щодо їх реалізації.

Я. де Хооп СХЕФЕР підкреслив, що Альянс високо цінує відносини особливого партнерства з Україною, наголосивши, що союзники готові і в подальшому до активної співпраці в реалізації євроатлантичних устремлінь України.

Від імені Альянсу Генеральний секретар висловив вдячність Україні за її послідовний внесок у зміцнення євроатлантичної безпеки у контексті активної підтримки операції „Активні зусилля”, інших місій та операцій під проводом НАТО.

В.ОГРИЗКО запевнив співрозмовника у якнайшвидшому ухваленні річного Цільового плану Україна-НАТО на 2008 рік та його вчасної і неухильної імплементації. Співрозмовники також відзначили важливість інформування українського суспільства про співпрацю між Україною та НАТО.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернулися з листом до Генерального секретаря НАТО, у якому заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства у НАТО під час наступного саміту Україна- НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року.

18 січня опозиція заблокувала трибунуВР. Рішення про блокування було ухвалене двома фракціями у зв’язку з тим, що голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК не хоче відкликати свій підпис з-під листа до Генсекретаря НАТО щодо приєднання України до Плану дій щодо членства в Альянсі.