Опозиція заблокувала трибуну ВР

Фракції Партії регіонів і КПУ заблокували трибуну Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, член фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ повідомив, що рішення про блокування було ухвалене двома фракціями у зв’язку з тим, що голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК не хоче відкликати свій підпис з-під листа до Генсекретаря НАТО відносно приєднання України до Плану дій щодо членства в Альянсі.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що відповідний лист не відображає позицію українського народу, і тому Альянс не повинен розглядати його як офіційну заяву від України.

Водночас А.ЯЦЕНЮК наголосив, що усі його дії відповідають чинному законодавству і Конституції. Він запропонував фракціям опозиції внести на розгляд парламенту проекти нормативних актів, які скасовували б норми чинного законодавства відносно можливого приєднання України до НАТО.

Крім того, А.ЯЦЕНЮК закликав Партію регіонів і КПУ «не дискредитувати авторитет Верховної Ради». За його словами, якщо опозиційні фракції упевнені, що голова Верховної Ради порушує чинне законодавство, то вони можуть звернутися до суду або зібрати 150 підписів депутатів для того, щоб парламент розглянув питання про відставку спікера.