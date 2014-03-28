ВР сьогодні не розглядатиме законопроекти та продовжить свою роботу 1 квітня

Як передає кореспондент УНІАН, після двох голосувань, під час яких депутати не підтримали ні складення повноважень депутатом, ні складення повноважень члена ЦВК, Турчинов зазначив, що в такому випадку оголошується перехід до розгляду питань у розділі порядку денного “Різне”, коли депутати виступають з трибуни з різних питань.

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“А парламент ми зберемо наступного тижня, у вівторок. Я сподіваюсь, що всі принципові питання, кадрові питання, пов'язані зі змінами до виборчого законодавства, питання по амністії, яке зобов'язаний проголосувати парламент, інші стратегічні питання, ми зможемо розглянути протягом одного дня — у вівторок і тоді за календарним планом парламент зможе працювати в округах”, - сказав Турчинов.

Водночас, наголосив він, у випадку надзвичайної ситуації парламент зберуть на додаткове засідання.

Таким чином наступне засідання парламенту розпочнеться о 10.00 1 квітня