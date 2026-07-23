Коралам Великого Бар'єрного рифу загрожує ще одне знебарвлення: вчені назвали причину

При цьому ризик втратити колір – це далеко не єдина проблема, з якою сьогодні стикаються корали.

На тлі посилення погодного явища Ель-Ніньо в Тихому океані зростають ризики для коралів Великого Бар'єрного рифу в Австралії. Як пише The Independent, коралам загрожує нова хвиля знебарвлення.

У вівторок в австралійському Окленді відбувся Міжнародний симпозіум на тему коралів. Багато дослідників зазначали там, що Ель-Ніньо може призвести до загибелі коралів на великих ділянках рифу. А в деяких районах можуть зникнути навіть окремі види.

"Існує дуже висока ймовірність того, що ми побачимо дуже сильне й масштабне масове знебарвлення Великого Бар’єрного рифу", – сказав на симпозіумі професор Морган Пратчетт, фахівець з охорони морського середовища з Університету Джеймса Кука в Квінсленді.

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Як пояснили автори, знебарвлення коралів відбувається, коли вода залишається незвично теплою протягом кількох тижнів поспіль. Через спеку корали витісняють водорості, що живуть у їхніх тканинах, які забезпечують їх більшою частиною їжі та надають їм колір, внаслідок чого вони стають білими й не можуть харчуватися. Корали можуть відновитися, якщо вода достатньо швидко охолоне, але повторення подібних подій призводить до їх загибелі.

Інші проблеми коралів

Знебарвлення коралів – не єдина проблема. Екстремальні погодні умови, стік із сільськогосподарських угідь уздовж узбережжя Квінсленда, забудова прибережних районів та спалахи чисельності морських зірок-тернистих вінців, що харчуються коралами, – усе це завдало шкоди рифу в останні роки. Закислення океану, спричинене поглинанням морською водою вуглекислого газу з атмосфери, також ускладнює ріст нових коралів.

Великий бар'єрний риф

Кораловий риф простягається на 2300 км уздовж узбережжя на північному сході Австралії. Це найбільша жива структура на Землі та одна з головних туристичних пам’яток країни.

Риф уже ослаблений. У 2024 та 2025 роках площа коралового покриву на рифі значно скоротилася після того, як підвищена температура води спричинила шосте масове знебарвлення коралів з 2016 року.

Що таке Ель-Ніньо

Це природний цикл, який призводить до підвищення температури поверхневих вод у центральній та східній екваторіальній частині Тихого океану, змінюючи вітри, тиск і характер випадання опадів по всьому світу. Прогнозується, що цього року це явище поб’є рекорди за загальною силою, а потепління морів навколо Австралії збільшує ймовірність стійкого підвищення температури, яке спричиняє знебарвлення коралів.

Нагрівання океану

Нагадаємо, що кліматологи продовжують фіксувати тривалі періоди нагрівання води в океані. У 2025 році кількість морських теплових хвиль більш ніж утричі перевищила показник початку 1990-х років.

Справа в тому, що океан поглинає все те тепло, яке людство викидає в атмосферу. Океан поглинув уже понад 90% надлишкового тепла, непомітно захищаючи планету від повного впливу глобального потепління. Але цей захисний механізм починає давати збій.

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