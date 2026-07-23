США 'готові діяти', щоб покласти край війні в Україні, - Рубіо

В Білому домі хочуть закінчення війни в Україні.

США готові відновити свою участь у переговорах між Україною та РФ, якщо побачать можливість досягти реального результату. Про це після зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив на брифінгу державний секретар США Марко Рубіо, якого цитує The Guardian.

"Ми хочемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Ми готові відіграти будь-яку можливу позитивну роль, щоб припинити війну, і для того, щоб припинити цю війну, знадобиться щось, з чим можуть погодитися і Росія, і Україна", – заявив очільник Держдепу.

Рубіо поскаржився, що попередні зусилля США на цьому напрямку були безрезультатними.

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"Якщо умови та фактори змінилися так, що це стало можливим, ми готові діяти. Президент відданий цьому кожного дня. Якщо ми знайдемо можливість змінити ситуацію, ми це зробимо", – зазначив держсекретар.

Зустріч Лаврова і Рубіо

Як писав УНІАН, раніше сьогодні держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели переговори на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії на Філіппінах.

Після цього в МЗС РФ заявили, що Лавров у розмові з Рубіо "підтвердив готовність Росії до врегулювання конфлікту в Україні та прихильність до домовленостей Анкоріджа". Також Лавров заявив про "неприпустимість подальшого постачання зброї до Києва" і розкритикував Європу за начебто прагнення завдати Росії "стратегічної поразки".

Зі свого боку Марко Рубіо повідомив журналістам, що для відновлення мирних переговорів між Україною та РФ "потрібні нові ідеї", оскільки те, що було запропоновано раніше, виявилося неприйнятним для України.

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