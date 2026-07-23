Серед посад, запропонованих Федорову, міністра оборони немає, - Зеленський

Президент вважає, що Федоров "в команді".

Серед посад, які президент України Володимир Зеленський пропонував Михайлу Федорову, міністра оборони немає. Як передає кореспондент УНІАН, про це очільник держави повідомив під час пресконференції.

"Я вважаю, що Михайло в команді. Я запропонував йому кілька посад. Остання посада - віцепремʼєр-міністр України по військових новаціях. Дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міністерства оборони, з головкомом нашої армії, з Генштабом і безумовно з президентом України", - сказав Зеленський.

Скандал довкола звільнення Федорова

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Верховна Рада України схвалила новий склад Кабінету міністрів. Зокрема, Федорова було звільнено з посади міністра оборони.

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Його відставка супроводжувалася акціями протесту в Києві та інших містах із закликами на підтримку Федорова на посаді. Також мітингувальники висловлювали своє невдоволення головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським.

В інформаційному полі активно обговорювалася версія конфлікту між Сирським та Федоровим, як можлива причина звільнення останнього. Водночас Зеленський анонсував "рішення щодо армії" після переговорів з ними обома.

Також видання Financial Times зазначало, що Зеленський запропонував Федорову іншу посаду з широкими повноваженнями, але Федоров хоче повернутися лише до Міністерства оборони.

Крім того, Сирський зауважив, що для нього було несподіванкою дізнатися про свій конфлікт з Федоровим. Він також розкритикував Федорова через нові контракти, мобілізацію та перерозподіл зарплат.

21 липня Зеленський призначив командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-майора Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ замість Сирського.

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