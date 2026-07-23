Серед посад, запропонованих Федорову, міністра оборони немає, - Зеленський

Серед посад, які президент України Володимир Зеленський пропонував Михайлу Федорову, міністра оборони немає. Як передає кореспондент УНІАН, про це очільник держави повідомив під час пресконференції.
"Я вважаю, що Михайло в команді. Я запропонував йому кілька посад. Остання посада - віцепремʼєр-міністр України по військових новаціях. Дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міністерства оборони, з головкомом нашої армії, з Генштабом і безумовно з президентом України", - сказав Зеленський.
Скандал довкола звільнення Федорова
Як повідомляв УНІАН, 16 липня Верховна Рада України схвалила новий склад Кабінету міністрів. Зокрема, Федорова було звільнено з посади міністра оборони.
Його відставка супроводжувалася акціями протесту в Києві та інших містах із закликами на підтримку Федорова на посаді. Також мітингувальники висловлювали своє невдоволення головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським.
В інформаційному полі активно обговорювалася версія конфлікту між Сирським та Федоровим, як можлива причина звільнення останнього. Водночас Зеленський анонсував "рішення щодо армії" після переговорів з ними обома.
Також видання Financial Times зазначало, що Зеленський запропонував Федорову іншу посаду з широкими повноваженнями, але Федоров хоче повернутися лише до Міністерства оборони.
Крім того, Сирський зауважив, що для нього було несподіванкою дізнатися про свій конфлікт з Федоровим. Він також розкритикував Федорова через нові контракти, мобілізацію та перерозподіл зарплат.
21 липня Зеленський призначив командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-майора Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ замість Сирського.