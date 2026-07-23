Прикордонники 'мінуснули' на Донеччині ворожий 'Бук-М3' за 50 млн доларів (відео)

Українські бійці продовжують ліквідовувати військову техніку окупантів.

Воїни підрозділу "Фенікс" Державної прикордонної служби України у Донецькій області знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3". Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Відомо, що така система коштує 50 мільйонів доларів.

"Прикордонники підрозділу "Фенікс" на Донеччині знищили зенітно-ракетну установку "Бук-М3" просто на марші. Окупанти перекидали техніку до фронту не криючись і поплатились", - зазначили у повідомленні.

Також прикордонники показали відео знищення комплексу.

Крім того, у ДПСУ розповіли, що ворог намагається розширити зону бойових дій на півночі Харківської області.

"Прикордонники бригади "Гарт" на Південно-Слобожанському напрямку фіксують спроби ворожої піхоти прорватися в районі Артільного. Після великих втрат у попередніх штурмах окупанти шукають нові ділянки, але прикордонники знищують їх особовий склад і техніку ще на початку висування, як на українській території, так і у ворожому тилу", - запевнили у повідомленні.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше шеф-редактор німецького видання BILD Юліан Рьопке заявив, що РФ може захопити Костянтинівку цього року. За його словами, наразі у місті переміщатися з точки А до точки Б дуже небезпечно для обох сторін, адже всюди знаходяться дрони.

Також повідомлялось, що українські військові взяли в полон 64 росіян на Запорізькому напрямку. Крім того, бійці 225-ого ОШП спростували заяви росіян стосовно захоплень населених пунктів, зокрема щодо Копані в Запорізькій області.

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