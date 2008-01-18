Медведько ”не образився, а зібрав речі і спокійно пішов”

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО вважає, що питання про призначення і відставку генпрокурора в Україні політизовано.

Про це заявив в інтерв`ю виданню "Контракти", яке цитує сайт «Подробиці».

О.МЕДВЕДЬКО відзначив, що питання про його відставку останнім часом дуже часто обговорюють на різних рівнях. «З повідомлень друкованих ЗМІ та Інтернету знаю, що у Верховній Раді зареєстровано постанову про висловлення мені недовіри. Це право народних депутатів, передбачене Конституцією, але я працюю в нормальному режимі», - сказав він.

На запитання, чи готовий він співпрацювати з міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ, який є автором постанови про висловлення недовіри генеральному прокуророві, О.МЕДВЕДЬКО відповів, що розділив би це питання на два.

«По-перше, в наших відносинах з Юрієм Віталійовичем немає жодних конфліктів і негативу, ми обидва очолюємо великі відомства і повинні дотримуватись державницьких позицій», - відзначив він.

Генпрокурор розповів, що нещодавно Президент України Віктор ЮЩЕНКО запросив його і Ю.ЛУЦЕНКА до себе і видав ряд доручень щодо ходу обговорення пріоритетних напрямів співпраці органів прокуратури і МВС. Йшлося, зокрема, про боротьбу з незаконним обігом наркотиків, нелегальною міграцією, хуліганством на дорогах, хабарництвом і корупцією, виявлення і розслідування посадових злочинів.

По-друге, відзначив О.МЕДВЕДЬКО, він розуміє, що Конституція дозволяє народним депутатам висловлювати недовіру генпрокуророві. «В даному випадку мене цікавить лише те, щоб Верховна Рада дотримала відповідних процедур: перш ніж ухвалювати остаточне рішення, депутати повинні розглянути відповідну постанову в комітеті. Взагалі мені здається, що в нашій країні питання про призначення і зняття генпрокурора надміру політизуються», - вважає він.

«У будь-якому разі, я переконаний, що генпрокурор України повинен бути поза політикою. Саме тому, коли Президент видав наказ про моє звільнення, я не образився, а зібрав речі і спокійно пішов, а коли в травні 2007 року вийшов указ про моє призначення - повернувся до роботи», - наголосив О.МЕДВЕДЬКО.