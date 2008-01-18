Литвин, на відміну від коаліції, натяк Ющенка зрозумів

Питання висловлення недовіри Верховною Радою України Генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ сьогодні не на часі.

Про це сказав в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН.

За його словами, “виходячи із повідомлень, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрічається з Генеральним прокурором України і обговорюються питання щодо подальшої роботи виникає питання щодо розбіжностей в позиціях Президента України та коаліції з даного питання”. “Якщо я правильно розумію Президента України і його останні заяви з даного приводу, то це питання не на часі”, - сказав В.ЛИТВИН і підкреслив: “ми підтримуємо в цьому питанні Віктора ЮЩЕНКА”.

Лідер Блоку Литвина наголосив, що навіть, виходячи “із чисто людських міркувань”, сьогодні не можна ставити це питання на розгляд Верховної Ради України, оскільки "людина перебуває на лікарняному".