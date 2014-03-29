На Софійській площі розпочався з'їзд "Батьківщини"

На Софійській площі в Києві розпочався XII з'їзд Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина".

Як передає кореспондент УНІАН, для участі у з'їзді було обрано 499 делегатів.

На з'їзді заплановано висунення лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко кандидатом на посаду президента України.

Як повідомлялося, 27 березня лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила про намір балотуватися на посаду президента України на позачергових виборах 25 травня. "Я планую балотуватися на посаду президента. 29 березня відбуватиметься з'їзд партії "Батьківщина", на якому я буду просити офіційно висунути мене кандидатом у президенти", - сказала Тимошенко.

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