«Батьківщина» висунула Тимошенко кандидатом у президенти
14:40, 29 березня 2014Політика
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ВО ”Батьківщина” висунула свого лідера Юлію Тимошенко кандидатом у президенти України для участі у виборах 25 травня.
Тимошенко йде в президенти / lenta-ua.net
Як передає кореспондент УНІАН, рішення прийнято одноголосно під час XII з`їзду партії, що проходить на Софійській площі у Києві.
Як повідомляв УНІАН, 27 березня Тимошенко заявила про намір балотуватися на пост президента. ”Я планую балотуватися на пост президента. 29 березня відбуватиметься з`їзд партії ”Батьківщина”, на якому я буду просити офіційно висунути мене кандидатом у президенти”, - сказала Тимошенко.
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