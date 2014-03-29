«Батьківщина» висунула Тимошенко кандидатом у президенти

Як передає кореспондент УНІАН, рішення прийнято одноголосно під час XII з`їзду партії, що проходить на Софійській площі у Києві.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня Тимошенко заявила про намір балотуватися на пост президента. ”Я планую балотуватися на пост президента. 29 березня відбуватиметься з`їзд партії ”Батьківщина”, на якому я буду просити офіційно висунути мене кандидатом у президенти”, - сказала Тимошенко.