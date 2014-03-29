З'їзд «Свободи» завершив свою роботу

Як повідомляв УНІАН, делегати з'їзду висунули Тягнибока кандидатом у президенти України на позачергових виборах 25 травня.

Також на з'їзді обрано уповноваженого представника кандидата на пост президента Олега Тягнибока у ЦВК Максима Запаскіна.

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Крім того, на з'їзді висунуто кандидатом від ВО “Свобода” в народні депутати України у 83-му виборчому окрузі в місті Івано-Франківську - голову обласної партійної організації Василя Поповича. Як відомо, по цьому окрузі до парламенту пройшов Олександр Сич, який склав депутатські повноваження у зв'язку з призначенням віце-прем’єр-міністром.