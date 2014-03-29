З'їзд «Свободи» завершив свою роботу
15:54, 29 березня 2014Політика
1 0
XXVIII з'їзд Вcеукраїнського об’єднання “Свобода” завершив свою роботу.
З'їзд "Свободи" звершился
Як повідомляв УНІАН, делегати з'їзду висунули Тягнибока кандидатом у президенти України на позачергових виборах 25 травня.
Також на з'їзді обрано уповноваженого представника кандидата на пост президента Олега Тягнибока у ЦВК Максима Запаскіна.
Читайте також«Свобода» висунула Тягнибока кандидатом на пост президента
Крім того, на з'їзді висунуто кандидатом від ВО “Свобода” в народні депутати України у 83-му виборчому окрузі в місті Івано-Франківську - голову обласної партійної організації Василя Поповича. Як відомо, по цьому окрузі до парламенту пройшов Олександр Сич, який склав депутатські повноваження у зв'язку з призначенням віце-прем’єр-міністром.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter